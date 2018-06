Torra no mantindrà una relació protocol·lària amb Felip VI fins que rectifiqui el discurs del 3-O

Quim Torra no té decidit si assistirà aquest divendres a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona, per qüestions d'agenda. Tot i això, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha avisat que, en cas d'assistir-hi, la relació que mantingui amb Felip VI no podrà ser la protocol·lària habitual. "La relació entre el Govern i la figura del rei d'Espanya, després del seu discurs del 3-O que no ha rectificat, no pot ser de la mateixa normalitat que abans", ha deixat clar aquest dimarts, i ha reconegut que aquest fet afecta a la decisió sobre l'assistència. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha anunciat que plantarà el monarca i no assistirà a l'acte La també portaveu de l'executiu ha insistit que "hi ha hagut un canvi, no pot haver-hi una relació protocol·lària amb somriure i encaixada de mans". "No podem fer veure que el rei no va decidir prendre part i validés la violència del 3-O", ha argumentat, i ha criticat que Felip VI ha protagonitzat una "gran deixadesa del seu càrrec i això condiciona les relacions", motiu pel qual li reclama una reflexió i, a poder ser, un gest.Tot i això, Artadi creu que "pot millorar la relació de la Corona amb el Govern i el poble de Catalunya", ja que Felip VI "només ha de fer un gir i recuperar l'esperit que Joan Carles I i del Felip quan era príncep van expressar de respectar les decisions de Catalunya". Per això, ha demanat que recapaciti en relació al seu discurs del 3-O i, en aquest sentit, ha recordat que "un 60% dels catalans puntua amb un 0 la monarquia espanyola i la mitjana no arriba al 2".Una mala percepció que pot generar protestes, com en les últimes assistències del monarca a Catalunya, les quals la consellera entén, ja que "la gent té dret a manifestar-se i mostrar els seus sentiments". Unes protestes que ha deixat clar que no promou el Govern, "sinó que s'organitzen des de la societat civil organitzada o no tan organitzada, des de les xarxes socials"."El que no es pot fer és silenciar la ciutadania", ha afegit, i ha comprès també que nombrosos municipis gironins hagin negat espais per a entregar els premis Princesa de Girona, que es faran finalment en un espai privat, un fet que s'entén pel "tracte rebut pel rei Felip", fent "costat a la repressió de l'1-O".Pel que fa a les reunions entre Torra i els dirigents espanyols, la trobada prevista amb el president espanyol, Pedro Sánchez, es farà previsiblement a principis de juliol, així com també es preveu una reunió propera amb el líder de Podem, Pablo Iglesias. En tot cas, Artadi ha valorat positivament la proposta del PSOE i dels comuns de reactivar les comissions bilaterals Generalitat-Estat, ja que van en la línia de posar les bases d'una relació bilateral. "Benvinguda sigui si ha de formar part d'un diàleg. Primer cal parlar del marc en què dialoguem", ha opinat.En tot cas, la consellera ha apuntat que sembla ser que, des del govern espanyol, estarien "més interessats en qüestions sectorials" que sobre el dret a decidir, però afirma que aquest no és el motiu pel qual s'estigui retardant la reunió amb Sánchez. Això es deu més, assenyala, a la feina que ha d'afrontar la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, els primers dies a la Moncloa.

