​Els treballadors dels pisos turístics de Barcelona cobren un 21% menys que el salari mitjà català

Els apartaments turístics legals de Barcelona generen 4.700 llocs de treball amb un salari brut mitjà de 19.151 euros anuals. Són dades d'un estudi encarregat per l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) que han presentat aquest dimarts el president de l'entitat, Enrique Alcántara, i l'autor de l'estudi i economista, Miquel Puig. Segons l'informe, el sou dels treballadors d'habitatges d'ús turístic és un 21% inferior al salari brut mitjà de Catalunya (24.211 euros anuals), si bé és un 14% superior a la mitjana del sector turístic.Alcántara ha assegurat que el sector està "relativament bé" en matèria de salaris en comparació amb el sector turístic i ha justificat que serà "impossible aconseguir" que els gestors d'habitatges turístics augmentin els sous mentre hi hagi "una bossa d'il·legalitat". "Si nosaltres competim amb allotjaments que no paguen taxa turística ni declaren els costos laborals és difícil apujar salaris", ha argumentat. En aquest sentit, ha demanat a l'administració més "control de la il·legalitat".D'altra banda, Puig ha explicat que existeixen "dues realitats" al sector: La dels treballadors contractats directament pels gestors turístics –un 80% dels quals tenen contractes fixes- i la dels treballadors de la neteja que en un 93% d'habitatges d'ús turístics estan externalitzats. Segons Puig, els treballadors de la neteja subcontractats cobren "per hores" i amb contractes "precaris".Concretament, ha citat "el forat negre" que suposen les empreses multiservei que apliquen els seus propis convenis d'empresa. En contraposició, els treballadors contractats directament pels gestors d'apartaments turístics –personal majoritàriament d'administració- són fixes perquè el dels habitatges d'ús turístic "no és un sector massa estacional".Tanmateix, Puig ha criticat que prop d'un 29% dels treballadors del sector estan cobrant per sota de la "categoria elemental" del conveni col·lectiu del sector de l'hostaleria. "És la cara preocupant", ha apuntat, en relació al personal propi de les empreses.

