La pressió ciutadana atura dos desnonaments al barri de Sant Antoni de Barcelona

Aquesta és la nostra gent!



Ja som més de 150 persones preparades per aturar TOTS els desnonaments.



Davant la misèria capitalista nosaltres ens defensem! Costi el que costi no tolerarem més desnonaments.#NoEnsFaranFora #SomForçaRevolucionaria pic.twitter.com/CI3pwLbELh — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) 19 de juny de 2018

Ara sí!



Hem aturat els 3 desnonaments!!!!!



Juntes trenquem l'aïllament i combatem la misèria capitalista!



Gràcies com sempre a la família de @GHabitatgeSants@HabitatgeGracia @FemSantAntoni pic.twitter.com/vhKOJ0gyQu — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) 19 de juny de 2018

Les accions per evitar desnonaments a Barcelona segueixen i aquest dimarts al matí se n'han suspès dos al barri de Sant Antoni de Barcelona. Al número 59 del carrer Comte Borrell s'han concentrat fins a un centenar de persones per evitar que actués la comitiva judicial que anava a desallotjar les tres persones que viuen en un pis de la finca, on també hi ha tres pisos més ocupats. Per altra banda, a escassos 100 metres, al carrer Manso, 46, també s'havia de procedir a un altre desnonament que també ha quedat aturat.Des del Sindicat del Barri del Poble Sec es denuncia que "l'expulsió" de veïns respon a la tònica general de "gentrificació" que està patint el barri, situació agreujada i accelerada per la reobertura de l'emblemàtic Mercat de Sant Antoni, després de deu anys d'obres. Després de les accions a Sant Antoni, els manifestants s'han dirigit al Poble Sec, on aquest dimarts hi ha previstos dos desnonaments més.

