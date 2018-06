Mala notícia a Badalona

Si un "miracle" polític no ho impedeix Dolors Sabater serà avui al migdia desallotjada de l'alcaldia de Badalona. A partir d'ara, a la ciutat hi governarà el PSC amb només tres regidors i el suport del PP i Ciutadans, que ja van signar la moció de censura i que ara li cediran els seus vots. De res els ha valgut als socialistes que Sabater, que liderava una llista de la CUP i els comuns, hagi deixat enrere la xenofòbia institucional que, des de l'Ajuntament, va practicar durant quatre anys Xavier García Albiol. El líder del PP ara podrà tornar a moure els fils del consistori a través del socialista Àlex Pastor, que no podrà fer cap pas sense els seus vots.Sabater, que es tornarà a presentar el 2019 , ha intentat recosir els barris de la ciutat, ha incrementat les inversions socials i ha defensat també els drets de tots els veïns (inclosos els no independentistes) a expressar-se sense sectarismes. El PSC s'allunya de la lògica dels acords d'esquerres -al pacte de govern també hi ha ERC- i opta per la del 155 posant en safata a Albiol recuperar l'alcaldia amb tots els ets i uts el 2019. Una aliança que poc té a veure amb el que predica Pedro Sánchez a Madrid. La moció de censura es va començar a coure quan Mariano Rajoy encara governava a Espanya, però ara les coses han canviat. Potser per això molts dirigents del PSC admeten que són davant d'un regal enverinat, però caldria més cintura i valentia de la demostrada fins ara per tornar a seure amb la resta de partits d'esquerres, concretar què cal millorar i fer marxa enrere amb la moció. Ho explica

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Nou mesos després torna el control al Govern al Parlament. Torra i els seus consellers respondran a l'oposició. Un pas més en l'intent de recuperar la normalitat i el to del debat polític. Ciutadans intenta que la crispació no abandoni la cambra i l'independentisme segueix intentant dotar-se d'un full de ruta cap a la República amb la mirada també posada en els comuns.us dona les claus del ple al Parc de la Ciutadella També Pedro Sánchez debuta en una sessió de control. No per fer preguntes, com havia fet com a diputat, sinó per rebre-les com a president. Els seus ministres en tindran sobre el procés català. A la tarda, ERC interpel·larà el seu govern sobre què pensa fer amb Catalunya. Serà el primer acte d'una ofensiva dels republicans per forçar el PSOE a revisar la seva posició. ho explica en aquesta informació . De moment ahir els socialistes van acordar amb el PP i Cs posicionar-se contra el dret a decidir . Sánchez pot ser atrevit i progressista en moltes coses. No sembla que ho hagi de ser en el debat territorial. Als passadissos del Congrés, però, es parlarà, i molt, de la pugna al PP amb Sáenz de Santamaría i De Cospedal buscant ja suports de les bases.A la redacció hi ha molts companys que volen que el mundial el guanyi l'Argentina. Tot perquè Leo Messi estigui content i aconsegueixi el gran títol que li falta. Si se'n sortís seria una gesta similar a la de Diego Armando Maradona al mundial de Mèxic de 1986, quan l'astre va fer campió un equip discret gràcies a una actuació memorable. A El Mundo, escrivia un irònic article , Pobre Messi, recreant-se en les diferències entre l'un i l'altre.Un seguit d'entitats unionistes, amb associacions com Tabàrnia i D'espanyols i catalans al capdavant, havien previst fer una gran concentració a Barcelona que fos una demostració de força davant el nou Govern de la Generalitat. va informar de les reunions que s'havien fet per culminar en una gran concentració, que s'havia previst per a la segona meitat de juny. Els canvis produïts en la política espanyola, però, han alterat els plans unionistes.en espera dels primers passos del nou executiu de Pedro Sánchez, que han agafat amb el pas canviat el bloc unionista a Catalunya, on Cs portava fins ara la iniciativa.Tal dia com avui de l'any 1983. Les primeres paraules que es van escoltar (en veu d'un jove Miquel Calçada, mentre de fons sonava una sintonia de Lluís Llach) van ser: "Són les zero hores, zero minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important: la posada en marxa de Catalunya Ràdio". Dies més tard, el 26 de juliol, es va emetre la primera notícia per antena: la mort de Charlie Rivel. Començaven els butlletins horaris i els espais informatius, un àmbit en què l'emissora pública és referència així com en els programes esportius gràcies, entre d'altres, a les retransmissions de Joaquim Maria Puyal. També ho va ser en els magazines de matí, que va inaugurar Josep Cuní i ara comanda Mònica Terribas. Aquí podeu veure el primer espot televisiu de l'emissora , que ara dirigeix Saül Gordillo. La sintonia no ha canviat.El 20 de juny de l'any 1940 va nàixer a Barcelona el dramaturg i guionista. Està considerat un dels grans renovadors del teatre català i part de la seva popularitat està fonamentada en els guions que va escriure per serials de TV3 com Poble Nou, Nissaga de Poder o Ventdelplà. L'alzheimer el va retirar i els seus companys el van homenatjar a la sala gran del TNC el 2015. El Govern el va condecorar amb la Creu de Sant Jordi. Al programa Divendres de TV3 el recordaven així arran del seu homenatge.

