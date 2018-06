Artadi acusa Sánchez de voler «distreure» el debat sobre els presos polítics

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha avisat aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que defensar l'acostament dels presos polítics és una "distracció". "No hi ha res de proporcional en el processament, empresonament i persecució d'aquests dirigents. Entenc que el govern espanyol vol distreure i parlar de l'apropament de presos per no parlar del punt central", ha apuntat Artadi en la roda de premsa posterior al consell executiu.Al llarg dels últims dies, membres del govern espanyol -del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, fins a la titular de Justícia, Margarita Robles- han abonat el terreny per promoure l'acostament de presos al llarg dels propers mesos. Segons el Tribunal Suprem, la competència per moure'ls de centre penitenciari és cosa de l'executiu estatal.Sánchez va deixar ahir tres missatges en l'entrevista a TVE : preveu esgotar la legislatura fins al 2020, està a favor de l'acostament dels presos i preveu reunir-se amb Torra a principis de juliol. Els equips de la Generalitat i de la Moncloa ja treballen en l'ordre del dia de la trobada, i Artadi ja va advertir el president del govern espanyol que s'equivocaria si escull el camí del "cafè per a tothom" El Govern, en aquest sentit, observa amb recel com Sánchez ha escollit Íñigo Urkullu com el primer president autonòmic amb qui es reunirà -els dirigents territorials desfilaran per la Moncloa per ordre d'aprovació dels estatuts de cada comunitat- i insisteix que el punt clau de la trobada ha de ser la "voluntat de milions de catalans de deixar de ser espanyols". La reunió, segons ha indicat Artadi serà "durant els primers dies de juliol".L'equip de Torra, a banda, també manté contactes amb el gabinet de Pablo Iglesias, líder de Podem, per tal de mantenir una reunió al llarg de les properes setmanes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)