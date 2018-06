Íñigo de la Serna dona suport a Santamaría en la cursa per liderar el PP

L'exministre de Foment Íñigo de la Serna no serà el setè candidat a la presidència del Partit Popular. Quan falten només tres hores perquè es tanqui el termini de presentació de candidats, De la Serna ha anunciat que dona suport a Soraya Sáenz de Santamaría, el que reforça la candidatura d'aquesta enfront les aspiracions de la secret`ria general, María Dolores de Cospedal. Ho ha dit a Santander, d'on va ser alcalde.El PP afronta una contesa que té sis candidats : Santamaría, Cospedal, Pablo Casado, Juan Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández i José Luis Bayo. El congrés del partit, que tindrà lloc els dies 20 i 21 de juliol, apareix més incert que mai i, per primer cop en la història de la formació, la militància dirà la seva.Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971), enginyer de camins, canals i ports, va ser alcalde de Santander entre el 2007 i el 2016, on va aconseguir dues majories absolutes espectaculars. Al capdavant de la ciutat, va saber combinar una imatge de conservador elegant amb una aparent modernitat, amb una aposta per la connectivitat i per fer de Santander una smart city que el va dur a presidir la RECI, la xarxa espanyola de ciutats intel·ligents. El 2016, Rajoy el va fer ministre de Foment, des d'on va tenir molta cura de mostrar una imatge de gestor seriós i ambició discreta.De la Serna podia ser el candidat que esperaven molts quadres del partit, espantats per la possibilitat d' un xoc molt agressiu entre Cospedal i Santamaría , mentre no apareixen altres opcions considerades viables i amb una càrrega de renovació important. Hi ha un corrent creixent al PP que tem entrar en una dinàmica de guerra interna sense fre en cas que Santamaría o Cospedal s'imposin, i que contempla com Pablo Casado, que hagués pogut ser l'alternativa, no es desenganxa de la controvèrsia entorn el seu currículum

