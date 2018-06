El Suprem arxiva la denúncia de Roger Torrent contra Pablo Llarena

El Tribunal Suprem ha arxivat la denúncia que el president del Parlament, Roger Torrent, va registrar la setmana passada contra el jutge Pablo Llarena i els magistrats de l'alt tribunal per "detenció il·legal, vulneració de drets fonamentals, prevaricació judicial i obstrucció del normal funcionament del Parlament". El principal argument donat per l'alt tribunal és que "havent estat presentada com a denúncia i no querella, és clar que no satisfà el meritat requisit de procediment, que és suficient per acordar l'arxivament de les actuacions".La presentació de la denúncia per part de Torrent respon al compliment de l'acord de la mesa del Parlament del passat mes d'abril. Aleshores es va decidir, un cop el Suprem va impedir per segon cop la investidura de Jordi Sànchez, emprendre accions penals "en defensa de la dignitat i autonomia de la institució, de la divisió de poders, i dels drets dels diputats i de tots els ciutadans representats".La denúncia interposada anava dirigida al jutge que instrueix la causa contra els diputats independentistes i la sala d'apel·lacions del Suprem, que ha ratificat totes les decisions de Llarena.El text remarca que el diputats gaudeixen d'immunitat a l'efecte de no ser detinguts excepte en cas de delicte flagrant i apunta que haurien d'haver estar alliberats immediatament un cop elegits diputats. I apunta que la conducta dels magistrats del Suprem constitueixen un delicte de detenció il·legal.Pel que fa a la vulneració de drets fonamentals, el text recorda que el Parlament gaudeix d'inviolabilitat en l'exercici de les seves funcions, entre les quals investir el president de la Generalitat "sense interferències" de cap altre òrgan. Torrent denuncia que el fet que el jutge impedís el debat d'investidura dels diputats empresonats o a l'exili, suposa una vulneració greu del dret fonamental a la participació política.La denúncia recorda que l'obstrucció al normal funcionament del Parlament suposa també un delicte tipificat al Codi Penal i destaca que les resolucions "injustes i arbitràries" suposen també una conducta de prevaricació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)