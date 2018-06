L'oposició reclama a Colau que no es faci enrere amb l'ampliació del Macba

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat al govern d'Ada Colau que no es faci enrere amb el projecte d'ampliació del Macba a la Capella de la Misericòridia, aprovat l'any 2013. El projecte pretenia convertir la plaça dels Àngels en una gran àgora cultura i ara està en entredit perquè es considera prioritari que en aquest mateix espai es pugui traslladar el CAP Raval Nord, que actualment està en unes instal·lacions obsoletes.El govern municipal assegura que ha ofert fins a sis espais diferents al Departament de Salut i que els tècnics haurien determinat que la Capella de la Misericòrdia és "el més idoni". Des de l'oposició, però, es demana al govern municipal que no renunciï a cap dels dos projectes, es mantingui l'ampliació del Macba als espais previstos i busqui noves ubicacions alternatives per al trasllat de l'ambulatori.La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del consistori ha aprovat dues propostes del Grup Demòcrata i del PSC en aquest sentit.

