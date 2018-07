L'estiu és temps de platja i Catalunya és país de platja. Com cada any, un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental ha otorgat les banderes blaves. Es tracta d'un guardó de prestigi mundial que exigeix a les platges una qualitat de l'aigua excel·lent així com una bona gestió ambiental i de seguretat. Catalunya té un total de 101 platges amb bandera blava : 28 a la Costa Brava, 30 a la Costa Central, 31 a la Costa Daurada i 10 a les Terres de l'Ebre.Pots consultar i localitzar el centenar de platges catalanes amb bandera blava en aquest mapa interactiu de

