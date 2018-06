Broggi inaugurarà el Grec amb una de les històries més antigues del món

El Grec Festival alça teló revisant les arrels de la civilització Occidental amb El poema de Guilgamesh, rei d’Uruk , una de les històries més antigues del món. L'obra, dirigida per Oriol Broggi, retrata la història de Guilgamesh, un rei que anhelava ser Déu, que somiava amb la immortalitat i que, amb el pas del temps, aprèn que aquesta recerca és totalment inútil. La peça, amb tots els elements marca de la casa de La Perla 29, serà l'encarregada d'inaugurar el Grec Festival de Barcelona 2018.L'origen de l'obra és, en si mateix, ja tota una epopeia: Entre les tauletes de fang que van aparèixer a les restes de l’antiga Nínive i a d'altres zones de l'Orient Pròxim, s'hi van trobar fragments de l'obra on apareix, per exemple, l'episodi del diluvi universal. Una història sobre l'amistat i un descens als inferns que, malgrat haver estat versionada en infinitud d'ocasions, escapa d'una única versió possible. D’aquí que es pugui narrar amb una certa llibertat, tal com ha volgut fer Oriol Broggi en aquest muntatge de gran format que promet transportar el Grec als primers moments de la nostra civilització.Jeroni Rubió, qui s'ha encarregat de la versió del text d'El poema de Guilgamesh, subratlla que l'obra és una història amb un esperit civilitzador, que "parla de déus, però sempre a escala humana". "Tracta els temes dels clàssics com els sentiments, la mort, l'amistat, la por i el sexe", rebla. El muntatge es podrà veure en tres funcions del dilluns 2 al dimecres 4 de juliol, és una coproducció del Grec 2018 Festival de Barcelona i La Perla 29, i compta amb les coreografies de Marina Mascarell.Broggi ha explicat en la presentació a premsa del muntatge que el rei Guilgamesh busca la immortalitat i respostes, però que "s'adona que la veritable resposta és intentar perviure a través de la civilització i de la cultura". És la millor manera de ser recordat. Rubió també ha destacat que el muntatge parla dels sentiments, de la mort, de l'amistat, de la por i el sexe. I que l'obra mostra "un gran esperit civilitzador. Comença el muntatge en una ciutat i acaba en una altra ciutat, la d'Uruk". Ha citat, en aquest context, que l'alter ego del protagonista, Enkidu, ve "dels boscos salvatges".Lluís Soler és un dels protagonistes de l'obra. L'actor ha destacat la simplicitat del muntatge i ha afirmat que no el text és "d'una gran simplicitat i senzillesa i no hi ha tot el món tecnològic que tenim a sobre". En aquest sentit, Broggi ha explicat que la proposta escènica passa per un espai diàfan, ple de sorra i amb elements que apareixen i desapareixen "depenent de les necessitats de l'escena".L'obra comptarà amb els actors Màrcia Cisteró, Toni Gomila, Sergi Torrecilla, David Vert, Ernest Villegas, Marta Marco, Clara Segura, Lluís Soler i Ramon Vila, amb la participació especial d’un cor d’actors i actrius afins a La Perla 29, i amb les intervencions de Marina Mascarell com a coreògrafa, Jeroni Rubió Rodon com a adaptador del text i la interpretació musical a càrrec Yannis Papaioannou.

