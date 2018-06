Torra fitxa com a assessor un dels acompanyants de Puigdemont quan va ser detingut

Em sento honorat per la confiança que m’ha fet el President @QuimTorraiPla per formar part del seu equip a partir d’avui com a Coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència, per tal de contribuir a una Catalunya lliure, pròspera i oberta al món — Josep Lluís Alay 🎗 (@josepalay) 19 de juny de 2018

L'historiador Josep Lluís Alay serà el coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència al Govern de Quim Torra. Així ho publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) i el propi Alay ho ha explicat en una anotació a Twitter.Segons la resolució publicada pel DOGC, la funció de l'Alay serà donar suport al president sobre polítiques relacionades amb l'àmbit internacional i donar-li assessorament en les qüestions i assumptes vinculats. També haurà de "dur a terme estudis, informes i propostes sobre les actuacions de la Presidència de la Generalitat, relatives al desenvolupament de les polítiques internacionals", entre altres assumptes. Alay és una de les quatre persones que acompanyaven al president destituït Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya el passat mes de març mentre feien la ruta en cotxe entre Finlàndia i Bèlgica. "Em sento honorat per la confiança que m'ha fet el president Quim Torra per formar part del seu equip a partir d'avui com a Coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència, per tal de contribuir a una Catalunya lliure, pròspera i oberta al món", ha dit Alay, que tindrà un càrrec de nova creació al departament de Presidència. "Quina sort que ens acompanyis en aquest camí, Josep-Lluís Alay. Gràcies pel teu compromís, ara i sempre", ha assegurat el president Torra.A finals de març, quan Alay va tornar a Catalunya després de la detenció de Puigdemont, la policia espanyola el va arrestar per un suposat delicte d'encobriment. Els dos mossos d'esquadra que anaven amb ells també van ser detinguts, i tots van sortir en llibertat unes hores després.Aquest juny, Alay i els dos Mossos d'Esquadra han declarat a l'Audiència Nacional, que els ha deixat en llibertat sense mesures cautelars. L'amic personal de Puigdemont, Josep Maria Matamala, també anava al cotxe però no va declarar a l'Audiència Nacional perquè, segons va explicar ell mateix, no va rebre cap citació oficial. Matamala segueix a Berlín amb el líder de JxCat.

