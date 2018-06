Catalunya aporta el 44% dels ingressos d'autopistes de tot l'Estat

El 44% dels ingressos que sorgeixen de les autopistes de tot l'Estat es recullen a Catalunya, segons va explicar el 324 aquest dilluns a partir de dades del ministre de Foment. El 2016, les concessionàries van ingressar un total de 1.812 milions d'euros, 800 dels quals provinents de Catalunya.A banda, les tres primeres autopistes amb més trànsit de l'Estat també es troben a Catalunya. Concretament, són els trams Montmeló-El Papiol; Barcelona-Tarragona i Montmeló-La Jonquera. També és a Catalunya on hi ha les tarifes més cares per als trams més curts, els que contemplen entre 25 i 35 quilòmetres. Així, els tram Manresa-Terrassa o Sitges-Vendrell valen més de 4 euros en dia laborable.Una informació que va aparèixer després que es conegués la voluntat del ministre de Foment, José Luis Ábalos, d'aixecar els peatges de les autopistes que finalitzen la seva concessió . En el cas de Catalunya, es tracta del tram de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera, que acaben el 31 d'agost del 2021; i del tram Alacant-Tarragona, amb finalització el 31 de desembre del 2019; a més de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani el 31 d'agost del 2021.

