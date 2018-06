Pedro Sánchez proposa Fernández de la Vega per presidir el Consell d'Estat

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha proposat que l'exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega presideixi el Consell d'Estat, segons ha informat aquest dimarts l'executiu. Fernández de la Vega va passar a formar part d'aquest òrgan consultiu, en el qual actualment és consellera, quan va abandonar la vicepresidència de l'Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva acta de diputada per València a l'octubre de l'any 2010.Nascuda a València el 1949, és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense i titulada en Dret Comunitari per la Universitat d'Estrasburg. El 1974 va ingressar en el Cos de Secretaris Jurídics Laborals i des del 1990 és magistrada pel quart torn. Entre altres càrrecs ha exercit els següents: diputada, secretària d'Estat de Justícia, vicepresidenta primera del Govern central, ministra de la presidència i portaveu del govern espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)