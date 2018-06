Marlaska diu que el trasllat dels presos «no és un acte de bona voluntat sinó de proporcionalitat»

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que el trasllat dels presos polítics a Catalunya "no és un acte de bona voluntat, sinó que és un principi de proporcionalitat" i de "necessitat" i que es valorarà un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena doni per conclosa la fase d'instrucció, ja que fins aleshores, ha afegit, poden ser requerits per a la pràctica de diverses diligències.En aquest sentit, Grande-Marlaska ha dit que Joaquim Forn té una compareixença personal prevista per al dia 26 d'aquest mes i que de moment al govern no li consta que la instrucció hagi finalitzat oficialment. Pel ministre d'Interior, un trasllat a Catalunya també afavorirà el seu dret de defensa "en les circumstàncies adequades" juntament amb els seus lletrats, a banda d'estar més a prop del seu entorn familiar.Grande-Marlaska ha comentat que no necessiten autorització expressa del jutge però sí el seu vistiplau perquè "els trasllats són molt costosos personalment per als presos" i pot ser que s'hagin de fer en etapes.

