​Colau afirma que el top manta s'erradicaria amb permisos de treball temporals

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dimarts que "mai s'ha deixat d'actuar" contra la venda ambulant irregular, però ha defensat que, per erradicar-la, caldria atorgar permisos de treball temporals als manters. "Amb permís de treball temporal, aquestes persones deixarien de fer aquesta activitat i farien una altra feina", ha ressaltat en una entrevista al programa radiofònic del Món a RAC1 , just l'endemà d'haver-se reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra . Per a Colau, la trobada "va anar prou bé".Segons l'alcaldessa, l'atorgament d'aquests permisos ho pot fer l'Estat o cedir la competència al mateix Ajuntament. Ha explicat que permetrien que els manters puguin treballar, pagar impostos i, en definitiva, guanyar-se la vida per deixar la venda al carrer i, si no trobessin feina, ha repassat diversos recursos amb els quals se'ls pot ajudar. Respecte a l'arribada de refugiats procedents del vaixell Aquarius, "no hi ha cap certesa" encara que alguns siguin acollits a Barcelona, però ha advertit que n'arriben cada dia en autobús des de l'estret de Gibraltar i ha defensat que cal celebrar la cimera pactada amb Torra per abordar el fenomen.També ha indicat que, més enllà de l'atemptat del darrer estiu a la Rambla, "Barcelona no té problemes greus de seguretat" però sí "petita delinqüència", i és per això que li va reclamar a Torra que concreti hores extraordinàries dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. També s'ha referit a una possible candidatura de Barcelona per tornar a acollir uns Jocs Olímpics d'estiu, opció que no descarta. "Es pot plantejar, ara si es plantegés, hauria de ser amb la complicitat de tot el món esportiu, els actors de la ciutat i amb totes les administracions", ha indicat.Segons l'alcaldessa, ja hi ha ciutats que han estat la seu de més d'una edició, com París i Los Ángeles, i creu que en el cas que la capital catalana seguís el mateix camí, no seria com el 1992 perquè ja té les grans infraestructures construïdes. Pel que fa a uns d'hivern, ha insistit que ha de ser la Generalitat que la tiri endavant, i ha recordat que Barcelona està disposada "a fer de capital" i acompanyar el projecte.

