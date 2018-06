Poc després que l 'exvicepresidenta Santamaría anunciés la seva candidatura per rellevar Mariano Rajoy al capdavant del Partit Popular, ho ha fet la que és la seva arxirival, María Dolores de Cospedal, secretària general de la formació. Les aspiracions de totes dues a fer-se amb el poder són conegudes, com també la seva animositat personal i política. Un enfrontament que donarà molt de joc de cara a un congrés que es presenta ple d'imprevistos i amb un gran nombre d'aspirants Cospedal ha fet l'anunci de la seva candidatura en el transcurs d'una reunió de l'executiva del PP de Castella-la Manxa, que també presideix. En la seva intervenció, ha fet un repàs a la situació política, repetint els punts tòpics d'un govern Rajoy que va salvar Espanya de la crisi econòmica. Ha recordat els resultats de les eleccions del 2015 i el 2016 i s'ha referit a "l'immens dany" de la corrupció. Ha adoptat un discurs dur contra el sobiranisme, parlant de "la traïció del cop separatista". Ha parlat del llegat de "confiança" que deixa el govern de Rajoy.Ha afirmat que coneix "profundament" l'Estat, com també coneix a fons el partit del qual és secretària general. Ha fet una referència a Luis Bárcenas dient: "M'he enfrontat a individus que ens van enganyar i que van robar-nos i que avui estan on han d'estar". Ha estat un advertiment que no està disposada a assumir el llegat de la corrupció i que farà valer haver trencat amb Bárcenas. Al postular-se com a aspirant a presidenta del PP, ha volgut deixar clar la seva "determinació en la victòria", tot afirmant que "sé guanyar eleccions". Sense esmentar Santamaría, ha volgut deixar clar que la seva candidatura no és "contra ningú". Cospedal ha fet un discurs molt dur contra el sobiranisme i ha mostrat que jugarà la carta del patriotisme espanyol: "Em presenta per defensar la unitat d'Espanya" contra els projectes dissolvents i de disgregació".María Dolores de Cospedal (Madrid, 1965) és advocada de l'Estat, com Santamaría. Va començar la seva carrera política durant el govern d'Aznar, ocupant diversos càrrecs en el segon esglaó de l'administració. Era subsecretària d'Interior el dia en què es van produir els atemptats de l'11-M del 2004, un moment dramàtic que va viure al costat de l'aleshores ministre, Ángel Acebes. Després, va formar part del govern d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid. De fet, Cospedal va considerar la lideresa madrilenya com un dels seus referents. Però amb el congrés de València del 2008, Rajoy, que s'havia desempallegat d'un complot intern urdit per Aznar i Aguirre, va decidir confiar en Cospedal com a secretària general.Durant el mandat de Rajoy, primer com a cap de l'oposició i més tard ja amb el PP a la Moncloa, Cospedal ha estat la dona forta de Génova, una posició que va compatibilitzar amb quatre anys com a presidenta de Castella-la Manxa (2011-15). A Génova ha construït una sòlida base de poder intern, amb el que ara intentarà imposar-se. Però Santamaría no és rival a qui es pugui menystenir, i després de la renúncia de Núñez Feijóo, el trajecte cap al congrés del 20 i 21 de juliol apareix accidentat i ple de possibles ensurts.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)