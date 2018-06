Soraya Sáenz de Santamaría presentarà candidatura a presidir el PP

L'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, presentarà la seva candidatura per presidir el PP, segons han confirmat fonts del seu entorn. Sáenz de Santamaría compareixerà davant dels mitjans de comunicació a la una del migdia per explicar-ne els detalls. D'aquesta manera es resol una de les incògnites de la batalla precongressual que afronta el PP. Santamaría competirà, probablement, amb la seva gran rival interna, María Dolores de Cospedal, de qui s'espera que anunciï la seva candidatura en les properes hores. L'exvicepresidenta haurà d'imposar-se també a una munió de candidats que ja han anunciat que optaran igualment al lideratge Soraya Sáenz de Santamaría (Valladolid, 1971) és advocada de l'Estat. Va ser elegida diputada al Congrés el 2004 i va anar pujant esglaons en l'estructura de poder de la formació. Quan Mariano Rajoy va consolidar la seva posició i va poder desfer-se dels antics col·laboradors de José María Aznar, va situar Santamaría de portaveu al Congrés en substitució d'Eduardo Zaplana. Va ser el seu trampolí per accedir a la vicepresidència del govern quan Rajoy va arribar a la Moncloa, el 2011.Santamaría ha estat la política més poderosa de l'Estat després de Rajoy, coordinant l'acció de l'executiu davant del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ella va dirigir l'estratègia de judicialització contra el procés, que ha topat amb la justícia europea i ha provocat una forta erosió del govern Rajoy fins a la seva caiguda. Ara, Santamaría afronta una batalla decisiva en la qual parteix amb menys suports territorials que Cospedal però amb igual ambició política.

