L'acudit d'«El Jueves» sobre Pablo Casado que triomfa a Twitter

Pablo Casado se presenta como candidato a presidir el PP.



Como la elección es el 21 de Julio, aún está a tiempo de sacarse dos carreras más. — El Jueves (@eljueves) 18 de junio de 2018

y 5 masters y 3 doctorados honoris causa — Tractorista orgulloso (@itsyanotme) 18 de junio de 2018

Dos carreras, un máster y si me apuras gana el Mundial él sólo. — NPM_GoldenLights (@Npm15799592) 18 de junio de 2018

Decepcionante que la elección no sea el 18 de julio. El PP se escora a la izquierda. — Lauren (@gasteizhorn) 18 de junio de 2018

Si ganase, y ganase después las elecciones....su mandato de 4 años tambien lo haría en 4 meses y medio? — miope (@miopeytorpe) 18 de junio de 2018

Veterinaria, biología, y el máster en sexacion de pollos por Harvard(sección Navalcarnero)😁😂 — felix cantabrana bar (@FAN1COLIVARES) 18 de junio de 2018

Y un master del universo — Josep M Sala (@JosepMSala1) 18 de junio de 2018

Y hasta de que le imputen y le indulten. — Alma (@almuquinaone) 18 de junio de 2018

También es triste que de todos los que se presentan o piensan hacerlo no hay ni uno limpio. — OpenYourEyes (@Hocine_djz) 18 de junio de 2018

La llista de candidatures per liderar el Partit Popular segueix allargant-se . L'última en apuntar-s'hi ha estat Sáenz de Santamaría , la mà dreta de Rajoy durant el seu mandat. Una de les sorpreses d'aquest llistat és Pablo Casado, què ha anunciat recentment per Twitter que també es presentarà per assumir el mandat del partit. Arrel de totes les candidatures presentades i les possibles baralles internes del PP, la revista satírica El Jueves ha posat el focus en els populars. Aquest dilluns, la revista ha fet un tuit sobre Casado aprofitant l'escàndol dels màsters en el que es va veure involucrat.Aquest tuit ha tingut molt èxit a la xarxa, compta amb 3.500 retuits, 7.000 "m'agrades" i prop d'un centenar de respostes, on els usuaris han fet tot tipus de bromes seguint la línia humorística pròpia d'El Jueves.

