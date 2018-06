«Això s'acabarà tallant-vos el coll», l'amenaça a membres del CDR Tarragona

Dues persones que penjaven llaços grocs van ser sorpreses aquest dilluns al vespre per un home, "franquista" segons les testimonis, que les va amenaçar, insultar i inclús agredir. Es tracta de dues dones que formen part d'un dels CDR de Tarragona i que estaven "guarnint" amb llaços grocs una de les places de la ciutat que avui acollirà la concentració del col·lectiu 3a Joventut per la República.Mentre estaven portant a terme aquesta acció, un home s'hi va acostar i els va recriminar el que feien, les va insultar i els va prendre els llaços que duien a les mans de "males maneres", amb "agressivitat", i va intentar pujar a l'escala que utilitzaven per penjar els elements grocs. Davant aquesta actitud, un parell d'homes van anar a aturar-lo i a convidar-lo a marxar del lloc. L'home, sense dubtar-ho, va dir a les dues dones que "tot això s'acabarà tallant-vos el coll".Una de les persones que va rebre aquesta amenaça ha fet un vídeo on detalla com va anar tota aquesta situació i denuncia que la "gent que té aquest odi a dins, el fa impunement".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)