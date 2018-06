​Mor Joan Josep Marca, fundador de Mútua Catalana

Joan Josep Marca Torrents, rebent la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona Foto: Aj. de Tarragona

Joan Josep Marca Torrents ha mort aquest dilluns a la tarda de forma sobtada. El fundador de Mútua Catalana va néixer a Tarragona l'any 1940. Va estudiar a l'Escola d'Alts Estudis Mercantils i a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Actuari d'Assegurances.Un cop finalitzats els estudis, el tarragoní va fundar la Mutua de Seguros de Tarragona, després Mútua Catalana de Seguros, ambdues dirigides i complementades amb l'exercici d'auditor de comptes.Ja estava jubilat però continuava sent el president del Patronat de la Fundació Mútua Catalana i destinava desinteressadament tots els seus esforços per aconseguir objectius socials i a donar a conèixer la història i la memòria de la ciutat de Tarragona.El passat 31 de gener d'enguany va ser la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona.

