Alemanya demana a Llarena l'escrit on Montoro nega la malversació de l'1-O

Carles Puigdemont, en una entrevista a TV3 Foto: TV3

El tribunal regional de Schleswig-Holstein ha demanat al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que li enviï el document en el qual Cristóbal Montoro, l'exministre d'Hisenda, justificava que no s'havia gastat "ni un euro" de diner públic per finançar l'1-O. Segons explica El Español , la petició prové de la defensa de Puigdemont, que va demanar al jutge alemany que llegís la carta que Montoro va enviar a Llarena negant la malversació. Tot plegat perquè en les properes setmanes ha de decidir, de nou, sobre l'extradició del president català.Els advocats de Puigdemont consideren que les explicacions que va donar a la premsa l'exministre poden ajudar-los a tombar, després del de rebel·lió, també el delicte de malversació. I és que el passat 16 d'abril, Montoro va garantir, en una entrevista a El Mundo , que l'1 d'octubre no es va pagar amb diners públics. "No sé com es va pagar, però no va ser amb diners públics", expressava en la conversa amb el rotatiu.Immediatament, Llarena va demanar-li que li fes arribar un document on li justifiqués "suport objectiu" en el qual es basava per fer aquelles declaracions. Aquest escrit és el que ha demanat el tribunal a través de la Fiscalia alemanya.

