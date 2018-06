Sabater no votarà contra els pressupostos de Badalona encara que la moció vagi endavant

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha assegurat que, en el cas que vagi endavant la moció de censura del PSC, el traspàs que faran serà "impecable", però que treballen amb dos escenaris. En una entrevista a Els matins de TV3, ha apostat per fer una "oposició responsable i al servei de la ciutat". "No entraré en el tacticisme dels partits, estic disposada a defensar el mateix projecte que hem defensar al govern", ha apuntat Sabater, insistint que, vagi o no endavant la moció de censura, donarà suport als pressupostos "més socials que ha tingut mai Badalona".Pel que fa a com s'ha arribat al punt actual, Sabater ha criticat que el PSC hagi decidit emprendre aquesta moció de censura per un "moviment purament electoralista perquè tenen males dades de cara al 2019". Així, davant les crítiques pel suposat trencament de la neutralitat pel que fa al procés català, ha recordat que al consistori no hi ha hagut "mai simbologia independentista ni mai hem tret la bandera espanyola" i tampoc "no vam entrar a l'AMI". Tot i això, ha considerat que "ciutats com Badalona no podien estar al marge del referèndum".També sobre el trencament de la neutralitat, assegura que no són neutrals amb els "jubilats, ni amb la condemna d'assassinats masclistes", com el que es va produir aquest dilluns a la ciutat, i pel qual es personaran com a acusació particular. Per això, Sabater ha apuntat que "la neutralitat, quan hi ha un oprimit, no consisteix en posar-se al costat de qui l'està conculcant".

