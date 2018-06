​Arrimadas va trucar a Torra per rebaixar la tensió

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va trucar el president de la Generalitat, Quim Torra, per rebaixar la tensió entre els dos, després que Arrimadas es negués a anar al Palau de la Generalitat. Ho ha avançat RAC1 i ho ha confirmat aquest dimarts mateix en una entrevista a la mateixa cadena l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un dia després d'haver-se reunit amb Torra . "M'ho va comentar el president", ha confessat l'alcaldessa, i ha agregat: "Ell valorava que era una bona notícia i estic d'acord".Colau ha insistit en el fet que ara l'obligació dels polítics és "parlar tant com cal" i, més enllà d'acostar els presos polítics a Catalunya, cal "deixar el bloqueig enrere" i iniciar una nova etapa de diàleg. També ha confirmat que Torra i el líder de Podem, Pablo Iglesias, també busquen data per reunir-se, segons també ha avançat la citada cadena de ràdio , i la primera edil creu que l'espai dels comuns i la resta de formacions han de fer "tot el possible" per afavorir que les paraules de diàleg es converteixin en fets.També ha considerat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat "amb gestos positius", però li ha reclamat de nou que es converteixin en polítiques serioses, com ara pel que fa a l'acollida de refugiats. A més, li ha demanat al líder socialista a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, com a responsable de la política municipal del PSC, que "s'agafi a l'ànima de Pedro Sánchez" i aturi la moció de censura per desbancar l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater."El sentit comú diu que no hauria d'avançar perquè és un despropòsit en absolut", ha advertit. Colau espera que "l'ànima més catalanista" del PSC s'imposi per no aliar-se amb el "racista" Xavier García Albiol. "Si han fet fora el PP –a l'Estat-, no pot ser que ara s'aliïn amb Albiol per tornar a l'època més fosca", ha defensat.

