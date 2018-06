Membres d'Arran s'encadenen al Park Güell per protestar pel model turístic

Limitar un turisme excessiu

Per Antoni Ferret el 19 de juny de 2018 a les 10:43 0 0

Em sembla MOLT bé, perquè és un d'aquells casos en què, de broma en broma, ens van fotent. Destruint el país, en tant que país "integrat", no com a caramull de gent que s'està per aquí com podria no ser-hi. El principal element afectat és l'habitatge, que puja i puja, quan no hi ha un govern responsable, que ja sabem que no n'hi sol haver. Doncs que hi hagi soroll.