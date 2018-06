Arran s'encadenen al Park Güell per protestar pel model turístic

⚠️ ATENCIÓ ⚠️ Ara mateix estem encadenades al Drac del Park Güell! Lluitar contra el model turístic és lluita de classes! ✊ #capitalismofòbia #Barcelona pic.twitter.com/910oJ6Ru7n — Arran #capitalismofòbia (@Arran_jovent) 19 de juny de 2018

🔗 Continuem encadenades al Drac del Park Güell per denunciar el model turístic que ens explota i ens destrossa el país! #capitalismofòbia #Barcelona pic.twitter.com/95aYm7yErS — Arran #capitalismofòbia (@Arran_jovent) 19 de juny de 2018

⚠️ Arriben els @mossos al Park Güell per fer-nos fora. Protestar contra un model que especula amb els nostres barris és necessari! #capitalismofòbia pic.twitter.com/JfV1Ts5142 — Arran #capitalismofòbia (@Arran_jovent) 19 de juny de 2018

L’organització juvenil independentista Arran ha començat la campanya contra el turisme massiu que va anunciar fa uns dies encadenant-se aquest matí al drac del Park Güell. Dues militants de l'entitat s’han encadenat a les potes de l’emblemàtic monument i dues més han desplegat pancartes amb el lema “Aturem el turisme massiu!”.“El Park Güell s’ha convertit en una icona turística de Barcelona i és per això que hem volgut donar el tret de sortida a la nostra campanya estiuenca aquí”, ha dit la portaveu de l’acció, que també ha recordat que nombrosos col·lectius del barri fa anys que hi treballen. “La lluita contra aquest model turístic absolutament insostenible és una manifestació de la lluita de classes”.Diversos agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc i estant tallant les cadenes.L'organització independentista juvenil Arran, propera a l'òrbita de la CUP, ha anunciat que aquest estiu tornarà a actuar contra el model turístic dels Països Catalans, que qualifica d'"insostenible a nivell humà i pel territori". Sota el lema "no és turismofòbia, és lluita de classes", l'organització ha explicat, a través d'un comunicat difós a través de les xarxes socials, que vol tornar a fer accions, com l'atac contra un autobús turístic a Barcelona que va fer l'any passat, per "situar el turisme al centre mediàtic".​En el manifest, Arran assegura que l'actual model turístic està "dissenyat únicament i exclusiva d'acord amb els interessos econòmics de la classe que ens explota". Per ara, l'organització no ha anunciat cap acció concreta, però preveu que en les pròximes setmanes puguin protagonitzar actes com els que van fer l'estiu passat.