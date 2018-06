Els premis Max guardonen Julio Manrique i l'espectacle «Fairfly» de la Calòrica

El director i actor teatral Julio Manrique i l'espectacle Fairfly, de La Calòrica i el Tantarantana, han estat dos dels guanyadors dels Premis Max de teatre celebrats aquest dilluns a Sevilla. Manrique ha estat el guanyador del premi a Millor direcció d'escena per L'ànec salvatge i ha defensat, en el moment de rebre el guardó, que el teatre "neix per donar llibertat d'expressió", per la qual cosa ha demanat "llibertat sense mordasses i llibertat política".Fairfly, de La Calòrica, s'ha endut el Max a Millor Espectacle revelació i el de Millor Autoria Revelació per la feina de Joan Yago, qui també ha reivindicat la llibertat d'expressió en el discurs d'agraïment. L'obra, dirigida per Israel Solà, és una comèdia sobre la bombolla de les startups i la cultura emprenedora. L'espectacle va aconseguir dos premis Butaca el passat any al Millor text i Millor espectacle de petit format. També cal destacar el premi Max al Millor Disseny de Vestuari, que ha estat per a María Araujo pel muntatge de Ricard III que es va poder veure al Teatre Nacional de Catalunya amb Lluís Homar al capdavant.El premi Max a Millor Espectacle de Teatre ha estat per a Solitudes dels bascs Kulunka Teatro. El muntatge també s'ha endut el premi a Millor Composició Musical per a Espectacle Escènic, per la partitura de Luis Miguel Cobo. Un altre dels plats forts de la nit ha estat el Max a Millor autoria teatral, que ha anat a mans de Borja Ortiz de Gondra per Los Gondra (una historia vasca), del Centro Dramático Nacional. Ortiz de Gondra ha explicat que la història neix de la pregunta que "es fan moltes famílies basques des del segle XIX. Podrem algun cop mirar-nos als ulls i perdonar-nos?".Entre els premiats, cal destacar el reconeixement com a Millor actor protagonista ha estat per a Nacho Sánchez per Iván y los perros. És l'actor més jove que ha rebut la distinció en la història d'aquests guardons. De la seva banda, el premi Max a Millor Actriu Protagonista ha estat per a Pilar Gómez.El públic ha estat l'eix sobre el qual ha girat la gala de la 21a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Organitzats per la Fundació SGAE, el lliurament dels Premis Max s'ha celebrat al Cartuja Center CITE de Sevilla i ha estat conduit per l'actriu i humorista Cristina Medina amb la direcció artística d'Alfonso Zurro (Salamanca, 1953).A més de les categories a concurs, s'ha entregat, entre d'altres, el Max d'Honor, que ha reconegut la carrera del dramaturg i director teatral José Sanchis Sinisterra, qui va ser fundador i director de la Sala Beckett de 1988 a 1997. Sanchis Sinisterra va tornar aquest any a la Beckett amb la comèdia 'El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea', interpretada per Paula Iwasaki i Guillermo Serrano.Organitzats per la Fundació SGAE des de 1998, els Premis Max s'han consolidat al llarg d'aquests anys com el reconeixement més ampli en l'àmbit de les arts escèniques a l'estat espanyol. El guardó dels Max el va dissenyar el poeta i artista plàstic Joan Brossa (Barcelona, 1919-1999). Aquesta edició dels Premis Max ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sevilla, Sevilla Turismo, INAEM, Cartuja Center CITE, Ernst & Young, Fluge, Campos & Rial, la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD) i el Centro Andaluz de Danza (CAD)

