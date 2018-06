Els catalans menjaran 1,7 milions de coques artesanes per Sant Joan

Coques de Sant Joan. Foto: Juanma Peláez

No passa cada any que la revetlla de Sant Joan caigui en dissabte, un fet que aquest 2018 permetrà que tot aquell qui tingui la sort de fer festa en cap de setmana pugui encarar la nit més curta de l’any amb més energia. Aquest any, i com no podia ser d’una altra manera, petards i coques compartiran protagonisme, convertint-se en amos i senyors de la festa, ja sigui al carrer o a la taula.Aquest any, segons dades del Gremi de Pastisseria de Barcelona, els catalans comprarem 1,7 milions de coques per la revetlla, una xifra similar a la del darrer any, i que demostra com la tradició no es perd tot i el pas del temps.Amb tot, el càlcul estableix que la majoria de coques, unes 900.000, es compraran a l’àrea de Barcelona, on es concentra la major part de la població a Catalunya. La xifra, però, podria reduir-se una mica si, aprofitant que la revetlla cau en dissabte, hi ha qui opti per comprar la coca allà on passi el cap de setmana.En aquesta ocasió, es preveu que les més venudes seran les de brioix amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons de full i de la de pinyons farcida de crema. Pel que fa als preus, no es mouen massa en relació a l’any passat, tot i l’increment de preu de productes com el pinyó. Així, el seu cost se situa entre els 16 i 35 euros, en funció de la mida i el pes.Precisament, un dels ingredients de major qualitat que els forners artesans utilitzen per fer un producte amb major sabor és el pinyó procedent de Castellà. És el cas dels forners sabadellencs Valero , que justifiquen l’ús d’aquest element clarament superior per diferenciar-se de la resta.En aquest cas, la qualitat del producte final es diferencia dels que es poden trobar en àmbits com grans superfícies, on la qualitat dels ingredients emprats en la recepta. Per a produir-les a gran escala i per a diferents establiments, s’opta per utilitzar pinyons procedents de la Xina o de Pakistan, de menor qualitat i més econòmics, i amb la conseqüent rebaixa de preu final de la coca.De la mateixa manera, els pastissers defensen el consum de la coca de pastisseria cuita el mateix dia o com a mínim un dia abans, cosa que els productes venuts en grans superfícies no pot oferir al client. Per aquest motiu, asseguren que si es compra el producte en divendres, dissabte al vespre serà igual de bona.Això és fruit del procés artesanal amb què elaboren la coca de pastisseria, amb ingredients frescos i de qualitat, com ara mantega, llet o la massa mare que diferencia cada un dels productors. El procés de fermentació lenta, d’unes tres hores, també hi juga un paper important, Això vol dir que la massa fermenta durant més de tres hores i que cada coca requereix unes 6 hores de feina. Uns detalls que desmarquen aquest producte per la seva qualitat per davant de les que es poden comprar en establiments com grans àrees comercials o supermercats.

