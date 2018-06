La Sindicatura Electoral de l'1-O denuncia a Estraburg la «vulneració de drets» per part del TC

Avui els membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O hem denunciat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans la vulneració de drets del Conveni de Europeu de Drets Humans que va fer el Tribunal Constitucional. — Jordi Matas Dalmases (@JMatasD) 18 de juny de 2018



Costa va apel·lar a l''article sisè del Conveni Europeu de Drets Humans, que regula precisament el dret a un judici just i, com que el TC és l'última instància judicial a l'Estat, han optat per recórrer la sanció a Europa, atès que difícilment l'alt tribunal espanyol s'esmenarà a si mateix.

Els membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O, l'òrgan encarregat de fiscalitzar el bon funcionament del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre, ha dut fins al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) el cas de les sancions per part del Tribunal Constitucional. Denuncien que l'alt tribunal espanyol va vulnerar el Conveni Europeu de Drets Humans per les sancions que se'ls va imposar , que arribaven als 12.000 euros diaris, en el cas de la sindicatura central.Així ho ha detallat aquest dilluns un dels membres a través del seu compte de Twitter.No és la primera denúncia que el Tribunal d'Estrasburg té sobre la taula en relació amb aquest tema. A finals de setembre, un exmembre de la Sindicatura, Josep Costa, va denunciar el TC per no haver tingut un judici just , entre altres coses perquè se'l va sancionar quan encara no havia rebut la notificació conforme havia d'aturar les seves activitats i molt menys se l'havia escoltat.

