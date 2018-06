Intenten agredir l'equip femení d'atletisme de Manresa «per ser catalanes»

"Sou catalans, no puc amb vosaltres, quin fàstic que feu". Així es va acomiadar una treballadora voluntària del Club Atletismo Valladolid de l'expedició de l'Avinent Manresa després d'impedir-les fer-se una foto de grup i llançar-los a sobre l'inflable gegant que fa de porta de sortida i meta a les curses de llarga distància. De poc va servir que una entrenadora del club castellà es disculpés davant l'expedició catalana. La voluntària s'allunyava del lloc cridant "quina pudor que feu", segons han explicat amembres de la representació catalana.L'equip sènior femení de l'Avinent Manresa es va desplaçar dissabte a Valladolid per disputar la final per la permanència de la Divisió d'Honor espanyola d'atletisme. La competició va transcórrer amb total normalitat i les manresanes, que era l'únic equip català dels vuit que disputaven la final, van fer bons els pronòstics i van quedar terceres , de manera que salvaven la categoria.Com és habitual en aquest tipus de competicions atlètiques quan són per equips, les integrants de la plantilla i els tècnics i directius es van preparar per fer-se la foto de rigor, quan se'ls van acostar dues col·laboradores de l'organització fent-les fora de la pista. "Fora, no us podeu fer la foto a l'estadi", van assenyalar. Després d'un primer instant de dubtes, des del club manresà se'ls va fer veure que la resta d'equips també es fotografiava dins l'estadi, al qual les dones van respondre que "aquells equips són de casa".Però els equips que es fotografiaven no eren pas els del CA Valladolid que, precisament, era un dels dos equips que perdia la categoria, sinó que eren el Marathon de Madrid, que havien quedat primers, i l'Unicaja Jaén, segons. Les dues col·laboradores, a més a més, anaven fent comentaris com "quina pudor que feu", segons expliquen membres de l'equip manresà.L'expedició manresana va decidir fer-se la foto igualment, un tros apartat, a la pista d'atletisme, fet que van aprofitar les dues voluntàries per deslligar l'inflable gegant que fa de porta de sortida i meta a les proves de llarga distància i el van empènyer contra les atletes de l'Avinent. Gràcies a que l'inflable va caure lentament, la majoria de manresans i manresanes es van poder apartat, però tot i així va caure a sobre de dos familiars de les atletes que eren a la vora mentre es feia la foto.L'acte va ser tan evident, que una entrenadora del CA Valladolid va córrer a disculpar-se del quadre català, però això no va fer afluixar la febre de les dues col·laboradores del club castellà, que es van allunyar del lloc cridant "sou catalans, no puc amb vosaltres, quin fàstic que feu".Joan Lleonart, tècnic de l'Avinent Manresa, en conversa amb, va voler deixar clar que el tracte que va rebre el club de l'organització durant la competició "va ser correcte". El tècnic reconeix que l'episodi que es va viure amb aquestes col·laboradores "va ser molt desagradable", però que "en tot cas va ser una acció d'aquestes col·laboradores" i no del club organitzador.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)