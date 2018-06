Felip VI, Torra i Sánchez, junts a la inauguració dels Jocs Mediterranis

Les paraules de Sánchez, semblants a les de Figueras

Ja es coneix quin serà el cap de cartell de les autoritats que assistiran a la inauguració dels Jocs Mediterranis. El president del govern espanyol ha afirmat que aquest divendres estarà a la grada el Nou Estadi amb el rei Felip VI i Quim Torra. Pedro Sánchez ha desvelat el que era un secret a veus, però que ningú volia confirmar, durant una entrevista a TVE El socialista ha destacat que els Jocs Mediterranis "han estat un punt de trobada entre diverses administracions", tant catalanes com espanyoles i que "són un gran projecte per Espanya".Aquest acte serà el primer en el qual coincideixen el rei Felip VI i els presidents dels governs català i espanyol. La trobada servirà per mesurar la tensió entre els diferents executius.Aquest dilluns, Salvador Illa ha fet una crida a "respectar" i a no "menystenir" Felip VI durant l'acte d'inauguració . El secretari d'Organització del PSC defensa que es pot "discrepar" de l'acció de Felip VI, en referència al que pensa el president de la Generalitat de la figura del monarca, però demana "respecte" en un acte on estarà "en joc la imatge de Catalunya i Espanya". Cal recordar que el rei presideix el Comitè d'Honor dels Jocs Mediterranis de Tarragona.El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, va assegurar en la seva visita a Tarragona que Quim Torra inauguraria el Palau d'Esports i va expressar que els Jocs Mediterranis "són una bona oportunitat de diàleg entre Catalunya i Espanya" i alhora, són "una bona manera de reviure la flama olímpica dels Jocs Olímpics de Barcelona".

