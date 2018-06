Sánchez es mulla per primera vegada sobre l'acostament dels presos

Primera entrevsita de Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol. A Televisió Espanyola (TVE), ha assegurat que té la intenció de reunir-se amb el president Torra a principis de juliol. També ha valorat la situació dels presos catalans, i ha considerat "raonable" l'acostament a centres penitenciaris catalans.L'entrevista, en cinc frases:1. "La meva intenció es esgotar la legislatura"2. "Espero reunir-me amb el president Torra a principis de juliol"3. "Es raonable l'acostament dels presos catalans fins acabar el periode d'instrucció per estar a prop de les families i els lletrat"4. "Espero obrir una nova etapa amb Catalunya"5. "No tenen res a veure amb els presos d'ETA" (en referència a l'acostament dels vascos)6.7.8.9.10.

