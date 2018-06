Sánchez es reunirà amb Torra a principis de juliol i veu «raonable» acostar els presos

Primera entrevsita de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. A Televisió Espanyola (TVE), ha assegurat que té la intenció de reunir-se amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a principis de juliol. També ha valorat la situació dels presos catalans, i ha considerat "raonable" l'acostament a centres penitenciaris catalans.Tot seguit, el més destacat de l'entrevista, en 10 frases:"La meva intenció es esgotar la legislatura""Espero reunir-me amb el president Torra a principis de juliol""Es raonable l'acostament dels presos catalans fins acabar el periode d'instrucció per estar a prop de les families i els lletrat""Espero obrir una nova etapa amb Catalunya""No tenen res a veure amb els presos d'ETA" (en referència a l'acostament dels vascos)"Tinc la intenció de derogar els aspectes més lesius de la llei mordassa""La indiferència es podria haver convertit en una tragèdia humana" (sobre acollir el vaixell Aquarius)"Normalitat i certesa que la justícia és igual per a tots" (en referència a l'ingrés a presó d'Iñaki Urdangarín)"El Valle de los Caídos s'ha de convertir en un memorial de les víctimes del feixisme""El meu compromís és que existeixi una RTVE que no estigui al dictat de cap partit"

