Zapatero insta a fer «tots els gestos necessaris» per recuperar la relació amb Catalunya

L’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha fet una crida aquest dilluns a adoptar "totes les mesures i gestos necessaris" per "recuperar els efectes" entre Catalunya i Espanya. Zapatero ha instat a recuperar la relació amb els catalans durant la presentació a Madrid del llibre "Trencant barreres, construint igualtat" que recull els articles, conferències i intervencions de Carme Chacón."Al final, tot i que són importants els textos jurídics, les lleis i les reformes, molt més importants són els afectes que no es poden perdre", ha assegurat l'expresident. Zapatero, ha recordat els rigors de la política, que "a vegades genera desafecció i desconfiança" però que també té "persones com Carme Chacón" i la seva "capacitat de comprometre’s a fons" com a regidora, parlamentària, ministra i advocada des d'un profund "optimisme".L'acte ha tingut lloc a la llibreria Blanquerna de Madrid, seu de la delegació del Govern. Hi ha participat el pare de Chacón, i també hi han estat presents la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, i l’exvicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega, entre altres com l’expresidenta del PPC Alícia Sánchez Camacho.El lider del PSC ha recordat les paraules de Chacón en la presa de possessió com a ministra de Defensa, quan va afirmar que treballava per una "Espanya unida" des de "l’amor profund". En aquest sentit ha recordat el seu compromís i el seu "exemple", que “ha de servir d’estímul, motor i far per seguir endavant”.També Batet ha destacat que l’inici d’una "nova era" sota la presidència de Pedro Sánchez contribuirà també a desplegar les polítiques que Chacón va iniciar com a diputada i ministra, en una actuació “valenta” que es tradueix, per exemple, en la creació de la renda bàsica d’emancipació perquè els joves poguessin assolir un habitatge.

