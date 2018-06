ERC forçarà Sánchez a concretar quin diàleg vol amb Torra

El PSOE haurà de mullar-se sobre quin tipus de diàleg defensa amb Quim Torra. Ho haurà de fer arran d'una iniciativa d'ERC al Congrés en què reclamarà que la cambra aposti per un diàleg "sense renúncies ni condicions", segons han avançat fonts dels republicans a, intentant forçar que Pedro Sánchez accepti que també haurà d'abordar la qüestió del dret a decidir dins de l'agenda catalanaEn la primera acció d'aquest tipus després de la presa de possessió dels nous governs de la Generalitat i de l'Estat, el portaveu al Congrés d'ERC, Joan Tardà, interpel·larà dimecres sobre aquesta qüestió l'executiu central, el representant del qual que respondrà no està clar, i podria ser la vicepresidenta, Carmen Calvo, o la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Més enllà de la resposta oral, la pregunta derivarà en una moció que els republicans defensaran en la cambra dimarts de la setmana que ve.Serà en aquell text que ERC plasmarà que el diàleg que s'iniciï hagi d'abastar tots els àmbits en discussió i, molt en concret, no descartar qüestions incòmodes per a Sánchez com el dret a decidir, sense pressuposar-ne un acord. Segons avança aquest partit, l'objectiu és que el redactat de la moció sigui curt i simple, fent referència precisament a que les converses no vinguin condicionades per vetos o límits prèviament fixats.Els republicans també reivindicaran que el diàleg sigui bilateral entre l'Estat i la Generalitat i no en fòrums multilaterals, atès que que cap territori planteja els problemes d'encaix que presenta Catalunya. En aquest sentit, no ha agradat que Sánchez hagi situat la reunió de Torra en la llista de presidents autonòmics ordinaris, per darrere del lehendakari basc, Íñigo Urkullu . Així mateix, la moció igualment podria reclamar que la nova fiscalia general de l'Estat, María José Segarra , faci un viratge pel que fa a l'actuació contra els presos polítics.La votació serà el dia abans que Sánchez comparegui per presentar el seu programa de govern i les actuacions a defensar a nivell comunitari, la qual tindrà lloc al Congrés dimecres de la setmana vinent. Llavors, els grups sobiranistes previsiblement li tornaran a demanar per les seves polítiques respecte Catalunya, condicionats pel que hagi votat dimarts el PSOE en relació a quin tipus de diàleg establirà amb Torra.D'aquesta manera, des d'ERC subratllen que intentaran trencar el discurs conforme es pot parlar de tot "dins de la legalitat" o que es poden abordar les 46 reivindicacions de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, però excloent la que fa referència al referèndum, com va proposar Batet. "Encara no estem en una fase de negociació, i el diàleg no ha de tenir condicions ni suposar renúncies", exposen, i lamenten que "ells volen dialogar de reformes de l'edifici, no de la seva propietat o co-propietat". "No hi haurà resolució del conflicte sense negociació, i no hi haurà negociació sense un diàleg en què es pugui parlar de tot", insisteixen.Acceptar aquest marc que vol imposar el PSOE seria "un greu error", segons els republicans, que es pregunten: "Després de l'1-O, algú entendria que es pugui parlar de tot menys d'això?". De fet, l'ANC rebutja fins i tot que el Govern negociï amb l'Estat res que no sigui un referèndum d'autodeterminació , un fet que consideraria una traïció. Així, més enllà de l'ordre del dia que estan negociant els dos executius , Torra ja sabrà d'aquí a una setmana si es trobarà amb algun mur a la Moncloa quan vagi a reunir-s'hi amb Sánchez.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)