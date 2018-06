Localitzat el noi de 14 anys de Santa Coloma de Gramenet que havia desaparegut dissabte

El Roberto ja ha estat localitzat. Moltes gràcies a tothom per la col·laboració



Roberto ya ha sido localizado. Muchas gracias a todos por la colaboración https://t.co/xA3TY4bA6m — Mossos (@mossos) 18 de juny de 2018

Els Mossos d'Esquadra ja han trobat el noi de 14 anys que aquest dissabte el matí va marxar a Barcelona i ja no va tornar a casa seva, a Santa Coloma de Gramenet. En una piulada, la policia catalana ha volgut agrair la col·laboració ciutadana per trobar-lo.Tal com va detallar la família, el Roberto va sortir a les 9.00 de casa cap a l'escola de dibuix de Barcelona, tot i que més tard no va tornar. Segons el centre de dibuix, el noi no havia assistit a classe.Per això, els pares van presentar una denúncia dissabte a la tarda als Mossos, i els agents van activar un operatiu de cerca organitzat a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet.

