Oriol Pujol ultima un pacte acceptant les culpes del cas ITV per evitar judici

L'ex-secretari general de Convergència i Unió, Oriol Pujol, evitarà el judici pel "cas ITV" en acceptar una condemna de dos anys i sis mesos de presó. El fill de l'expresident està investigat per les adjudicacions a dit d'estacions ITV i el cobrament de comissions a través de la seva dona. Pujol també podria evitar la presó encara que la pena total superi els dos anys, ja que el Codi Penal contempla que les penes es comptin per separat.Tots els encausats del cas han arribat a un pacte per evitar el judici. Sergi Alsina, empresari, i Josep Tous, antic alt càrrec de la Generalitat, se sumaran a l'acord que ha arribat Pujol. En un primer moment el van refusar però ara, gràcies als advocats defensors, se'ls hi rebaixa la pena i per tant, acceptaran.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimat al maig passat l'acord al qual havien arribat les parts del cas ITV i ha enviat a judici l'exdiputat de CiU al Parlament de Catalunya i ex-secretari general de CDC, Oriol Pujol, la seva esposa, Anna Vidal.Al mes de desembre, la jutge instructora del TSJC Carmen Zabalegui ja va enviar-los a judici juntament amb quatre acusats més pel cas de les ITV, després de fracassar l'acord que conformitat pactat, ja que no havia estat signat per tots els acusats: el fill petit dels Pujol, la seva dona, Anna Vidal, Ricard Puignou, Sergi Pastor, Josep Tous i Sergi Alsina. Després d'aquesta decisió, van enviar un recurs que finalment ha estat desestimat.Segons la jutge, no es pot acceptar la conformitat, ja que es tracta d'un acord només pres per una part dels acusats. I per tant, indica, no és possible que aquesta conformitat sigui parcial, ja que el supòsit només s'aplica a delictes de rebel·lia o persones jurídiques acusades.

