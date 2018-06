JxCat i ERC volen que el Parlament també avaluï els efectes del 155

Si el Govern ha fixat com a un dels objectius principals de l'inici de legislatura avaluar els efectes del 155 a Catalunya , Junts per Catalunya i ERC han mogut fitxa perquè el Parlament també determini el dany de la intervenció de l'autonomia. Les dues forces independentistes majoritàries han registrat aquest dilluns una proposta de resolució per impulsar una comissió d'investigació a la cambra catalana.Tal com indica la proposta, a la qual ha tingut accés Europa Press, la comissió té com a objectiu analitzar els efectes "en el sentit més ampli: les causes que el van motivar, l'adequació amb la legalitat, el caràcter de les mesures aplicades, les seves conseqüències, valoració de danys i possibles responsabilitats per la seva aplicació".

