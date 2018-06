Arran anuncia noves accions aquest estiu contra el model turístic

L'organització independentista juvenil Arran, propera a l'òrbita de la CUP, ha anunciat que aquest estiu tornarà a actuar contra el model turístic dels Països Catalans, que qualifica d'"insostenible a nivell humà i pel territori". Sota el lema "no és turismofòbia, és lluita de classes", l'organització ha explicat, a través d'un comunicat difós a través de les xarxes socials, que vol tornar a fer accions, com l'atac contra un autobús turístic a Barcelona que va fer l'any passat, per "situar el turisme al centre mediàtic".



​En el manifest, Arran assegura que l'actual model turístic està "dissenyat únicament i exclusiva d'acord amb els interessos econòmics de la classe que ens explota". Per ara, l'organització no ha anunciat cap acció concreta, però preveu que en les pròximes setmanes puguin protagonitzar actes com els que van fer l'estiu passat.

Arran ha plantejat una proposta de mínims de 6 mesures, entre elles destaquen l'aturada immediata de les llicències per a nous hotels i empreses turístiques o l'expropiació de les principals empreses turístiques del país.

