Caçat un conductor a 167 km/h en un tram limitat a 50 a Olot

Els Mossos d'Esquadra han caçat un conductor que anava a 167 km/h per la travessera de la GI-524 a l'alçada de Batet de la Serra, dins el terme municipal d'Olot. Segons informen els Mossos, que dissabte van muntar un control de seguretat al punt quilòmetric 2,9 d'aquesta carretera.Quan passaven pocs minuts de dos quarts de set del matí, van detectar un turisme que triplicava la velocitat permesa a la via, fixada en 50 km/h. Els agents van aturar el vehicle i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor és un home de 25 anys i veí de Santa Pau, a la Garrotxa.Els agents van instruir les diligències i el conductor infractor ara està pendent de presentar-se al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot quan el requereixin.

