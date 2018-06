El Sónar, un (fals) paradís pels lladres de mòbils

Els esdeveniments multitudinaris sovint són oportunitats de luxe pels lladres, que aprofiten el contacte físic per sostraure mòbils i carteres. I en aquest escenari, el festival Sónar de Barcelona no ha estat una excepció, tot i que a vegades les coses no surten tal com es preveuen. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el passat dissabte 16 de juny es van detenir dues dones de 25 i 33 anys com a presumptes autores d'un delicte de furt de telèfons mòbils dins del recinte de l'Hospitalet de Llobregat. L'actuació la va dirigir un dispositiu de prevenció de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria d'aquesta ciutat.Era matinada i ja començava a sortir el sol. A les portes del festival, els agents van veure com una dona li entregava a una altra una motxilla que aparentment estava carregada de coses. Una bossa negra i que pesava. Això és el que, precisament, més va cridar l'atenció dels agents que patrullaven la zona. Davant d'aquestes sospites, van començar a pensar que podien ser objectes sostrets de forma il·lícita de l'interior del festival i, per això, un dels mossos les va aturar per identificar-les. Allà les coses es van complicar. Una d'elles es va resistir a mostrar el contingut de la motxilla i, quan finalment ho va fer, els agents van trobar desenes de telèfons mòbils d'alta gamma de diferents models i marques. En total 73 aparells.Això va fer incrementar l'atenció de la policia al recinte on, durant dos dies, havien d'assistir unes 75.000 persones. Malgrat que el festival s'estava desenvolupant amb normalitat, era clar que en el seu interior hi havia persones dedicades a furtar objectes de valor. I no només això, també hi havia un gran espai per a les drogues i el tràfic de substàncies estupefaents.Arran d'aquestes alertes, la policia catalana va detenir, en conjunt, 23 persones, com a presumptes autores de delictes de furt, contra la salut pública i una que, a més, acumulava una ordre de detenció. En el dispositiu es van recuperar 102 telèfons mòbils i es van intervenir 1.400 euros en efectiu. 62 embolcalls de MDMA o metilendioximetanfetamina, 270 pastilles, 22 embolcalls de speed, 35 embolcalls de cocaïna, 15 peces de haixix i 10 bosses de marihuana.Més control policial en un festival també de récord. En el 25è aniversari, el Sónar ha aplegat 126.000 assistents, 3.000 més que l'any passat. D'aquestes, 64.000 persones en el Sónar de Dia i 62.000 en el de Nit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)