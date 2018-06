Feijóo renuncia finalment a intentar succeir Rajoy al PP

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha renunciat finalment a encapçalar una candidatura per liderar el Partit Popular. Després d'un silenci calculat, que ha generat desconcert entre els quadres del partit, el governant gallec ha aclarit la incògnita i no aspirarà a presidir el PP. Ho ha fet després de convocar l'executiva del partit a Galícia. Feijóo apareixia com el favorit en aquesta cursa, ja que era l'únic dirigent que podia ensenyar tres victòries consecutives per majoria absoluta al seu territori i una imatge ben treballada.La renúncia de Feijóo a la cursa pel lideratge obre un gran interrogant sobre qui serà el successor de Rajoy. Era molt difícil dir que no al president gallec en cas que fos aspirant. Ara, tot indica que la lluita interna es caldejarà i que la pugna entre María Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santamaría pot anar cap a un xoc de trens sense aturador. El congrés del PP entra en una dinàmica de molta més incertesa.

