Així és l'app que tutelarà els pares separats sobre com repartir-se els fills

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una app per orientar a parelles separades sobre com repartir-se el temps de cura dels fills petits, fins que aquests compleixen sis anys, tal com ha informat en un comunicat.

L'aplicació, que es pot descarregar gratuïtament per a dispositius Android i pròximament a iOS, conté consells de psicòlegs i treballadors socials dels jutjats de família per prendre decisions sobre com repartir-se el temps en casos conflictius de separació.

Amb aquesta eina, el departament vol proporcionar un criteri objectiu i independent per a la custòdia dels fills, per evitar que els pares perjudiquin els drets i necessitats evolutives dels menors.

La informació de l'aplicació està basada en el desenvolupament infantil i en els processos de vinculació i inclinació dels menors, perquè es tingui en compte, a l'hora de prendre decisions, la maduresa de cada edat.

Per això, s'estructura en set etapes per franges d'edat, dividint el primer any en dos, establint què és millor per al menor en cada fase, ja que el menor de 0 a 6 anys passa per un dels períodes evolutius més importants i el moment més intens de desenvolupament cerebral, amb gran influència de l'entorn exterior.

