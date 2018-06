Diego Torres ingressa a Brians 2

L'exsoci d'Iñaki Urdangarin a l'Institut Nóos, Diego Torres, condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó per malversació, prevaricació i delictes fiscals, ha ingressat a primera hora de la tarda a la presó de Brians 2, a Sant Esteve de Sesrovires (el Baix Llobregat). Torres té la seva residència a Sant Cugat del Vallès.La tria de la presó ha estat decisió de l'empresari, després que el passat dimecres l'Audiència de Palma notifiqués als condemnats que tenien cinc dies -fins dilluns- per entregar-se a serveis penitenciaris, en qualsevol de les presons de l'Estat. En aquest punt, Torres va anunciar a finals de la setmana passada que es presentaria a la presó catalana que també va acollir els condemnats Fèlix Millet i Jordi Montull.Els primers dies a presó Torres els passarà en una cel·la del mòdul d'ingressos, on el visitaran un metge i diferents professionals de l'equip de tractament per conèixer la seva situació, veure quines són les seves necessitats i decidir el mòdul més adient, tenint en compte que és el primer cop que ingressa en una presó. Aquest procés sol durar dos dies, però es pot allargar fins a un màxim de cinc.A banda del mòdul, abans de dos mesos també es decidirà la classificació de Torres en primer, segon o tercer grau. La junta de tractament del centre farà la seva proposta a la direcció del centre, que prendrà una decisió definitiva. La decisió pot ser recorreguda per l'intern davant del jutjat de vigilància penitenciària.Es podria donar el cas que un pres fos classificat directament en tercer grau, que implica sortir cada dia del centre, fins i tot en condemnes greus superiors a cinc anys d'internament, amb dues excepcions: delictes greus com terrorisme, crim organitzat i abusos a menors, o que el jutge estableixi en la sentència un anomenat període de seguretat, cosa que suposa que l'accés al tercer grau només es dona a partir de la segona meitat de la condemna. Però per accedir al tercer grau es té molt en compte si s'ha pagat la responsabilitat civil establerta a la sentència.Si Torres fos classificat en segon grau, el més habitual, podria obtenir permisos a partir d'haver complert una quarta part de la condemna, o sigui d'aquí més d'un any, però no és un procediment automàtic, sinó que es té en compte la seva evolució com a intern, el tractament, la seva conducta, si té suport familiar o domicili fix.En el cas dels delictes econòmics, no hi ha un tractament únic i específic, sinó que en funció de cada intern s'elabora un pla individual de tractament, que tindria com a objectius assolir certs valors i raonaments ètics, empatia i pràctica d'activitats solidàries, o l'ajustament de les expectatives respecte l'estil de vida, fixant els objectius d'èxit personal o allò necessari per viure de forma satisfactòria.l.

