Ball d'aspirants al PP: tothom es veu amb cor de succeir Rajoy

José Manuel García-Margallo. Foto: Adrià Costa

Ha sobtat en el PP que l'exministre d'Exteriors hagi anunciat la seva pretensió de liderar el PP. Als seus 74 anys, García-Margallo és un vell supervivent procedent d'UCD, bon retòric, de filiació democristiana i l'únic dirigent popular que s'ha avingut a protagonitzar debats amb Oriol Junqueras. És enemic de Soraya Sáenz de Santamaría i no se n'amaga. És l'únic exmembre de l'executiu de Rajoy que va discrepar obertament de l'estratègia seguida a Catalunya. Ha defensat una reforma constitucional com una de les vies de resolució del conflicte. Havia dit també que si Feijóo es presentava, es retiraria. Per tant, després de la retirada del gallec, persistirà. Més que ser candidat sembla que es vol assegurar que no ho sigui Soraya.