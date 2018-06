Colau pacta el 30% de l'habitatge social a canvi d'ajornar-ne l'aplicació

El govern de Barcelona s'ha garantit els vots per tirar endavant aquesta tarda la mesura que preveu obligar les promotores a destinar un 30% de l'habitatge a lloguer social. Tal com ha avançat El Periódico , Ada Colau ha aconseguit el suport d'ERC i el PSC, que fins a aquest matí dubtaven sobre el sentit del vot, a canvi que la normativa no entri en vigor immediatament -com pretenia Colau- sinó quan el Govern l'aprovi de manera definitiva.La mesura, doncs, tirarà endavant amb els vots de Barcelona en Comú, ERC, el PSC, la CUP i el regidor no adscrit Gerard Ardany. Tot plegat després de les pressions de les entitats impulsores de la iniciativa, entre les quals hi ha la PAH, el Sindicat de Llogaters i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

