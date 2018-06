Torra i Colau es conjuren per afrontar la crisi de l'habitatge i d'acollida de refugiats

Mesures per parar en sec la crisi de l'habitatge i revertir una situació de manca d'habitatge a preus assequibles. Aquest ha estat el tema que ha monopolitzat bona part de la primera reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al Palau de la Generalitat. La trobada, que s'ha produït en paral·lel a l'aprovació inicial a l'ajuntament per obligar tots les constructors privats a garantir un 30% de les seves promocions a habitatge social a Barcelona , ha servit perquè els dos dirigents es conjurin per estudiar conjuntament l'aplicació de mesures per ampliar el parc d'habitatge públic. La comissió bilateral entre les dues institucions, segons ha explicat el Govern, es posarà en marxa -de nou- ben aviat."L'habitatge és el principal repte que té ara mateix la ciutat de Barcelona i hem estat molt sols buscant recursos sota les pedres per atendre la necessitat de capes molt àmplies de veïns i veïnes", ha explicat Colau després de més de dures hores de reunió amb el president. L'alcaldessa i Torra han acordat convocar una reunió extraordinària del Consorci de l'Habitatge que excepcionalment estarà presidida pels dos dirigents. Colau ha explicat que, tot que el consistori té el 40% del consorci i la Generalitat el 60%, l'Ajuntament és qui es fa càrrec del 80% de les despeses en habitatge a la ciutat."Hem de recuperar la capacitat d'inversió i de despesa", ha insistit Colau, ha recordat que hi ha centenars de persones que estan en llista d'espera d'un habitatge de forma urgent. L'Ajuntament, ha recordat, està impulsant els habitatges prefabricats d'emergència i temporals que permeten disposar d'allotjaments en poc temps. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha volgut destacar els "esforços molt grans" que ha fet la Generalitat en clau d'habitatge. "El 2016 i el 2017 es van atorgar totes les ajudes sol·licitades", ha recalcat Artadi, que ha indicat que aquestes iniciatives s'han concentrat especialment a Barcelona.Colau ha tret pit de la nova mesura aprovada inicialment aquest dilluns a Barcelona i que s'hauria d'aprovar de forma definitiva a la tardor. Serà, ha dit, un "punt d'inflexió" en les polítiques d'habitatge perquè farà "coresponsables" al sector privat de la construcció d'habitatge social. Segons l'alcaldessa, Torra s'ha compromès a estudiar si seria viable aplicar aquest requisit a tota Catalunya.Colau també ha demanat al Govern que aprovi un decret per revisar i ampliar el període de protecció dels habitatges socials, que actualment és de 20 anys. "Que es facin indefinits o molt més amplis", ha demanat. Una altra de les propostes conjuntes de la Generalitat i l'Ajuntament és anat a demanar al BBVA, banc propietari de la majoria de pisos buits que hi ha al Raval, que els habitatges buits que té passin a la borsa de lloguer social per evitar que siguin ocupats i utilitzats per narcotraficants.Una altra de les reivindicacions que ha fet l'alcaldessa és que s'aturin les subhastes d'immobles que la Generalitat ha rebut per herència sense cap mena de cost. "S'ha d'evitar que siguin comprats per especuladors o fons d'inversió i estudiar immoble per immoble per recuperar-los per lloguer social", ha dit.En matèria d'habitatge, també Colau ha demanat al Govern "anar de la mà" perquè des de la conselleria de Justícia es revisi el protocol que se segueix als jutjats per executar desnonaments. L'objectiu, ha dit l'alcaldessa, és poder intervenir al principi del procediment i no al final per evitar casos com el del veí de Cornellà que es va suicidar la setmana passada quan anava a ser desnonat.La celebració d'una cimera de país per fer una revisió dels recursos disponibles per atendre i acollir persones refugiades és un altre dels acords que han tancat Colau i Torra durant la reunió. "Necessitem recursos financers i suports tècnics. Volem acollir i per acollir ens hem d'organitzar", ha subratllat Colau. A més dels 629 rescatats de l'Aquarius que en aquests moments estan a València, l'alcaldessa ha explicat que arribat l'estiu augmenten les persones que creuen l'estret i que arriben a la capital catalana.Aquesta mateixa nit passada, ha concretat, el consistori ha hagut de donar suport a Creu Roja per atendre més de 100 persones que en els darrers dies han arribat en autobús després d'aconseguir arribar a l'Estat en pastera. Colau ha precisat que en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona està allotjant un promig de 200 persones sol·licitants d'asil o refugi amb recursos propis. En concret, amb sis milions d'euros anuals. Tot plegat, a més d'atendre a més de 4.000 persones sol·licitants d'asil durant l'any 2017. Colau s'ha posat en contacte amb la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, per especificar que està disposada a col·laborar en acollir aquestes persones però que cal "coordinació".Colau ha demanat que, més enllà de l'Aquarius, es produeixi un canvi estructural de les polítiques d'immigració a l'estat espanyol, una necessitat que espera que impulsi el govern de Pedro Sánchez. Artadi ha indicat que cal "endreçar" els recursos, a banda de mobilitzar-los, de cara a oferir la millor atenció possible als migrants.La primera part de la reunió, segons ha indicat Colau, s'ha centrat en qüestions polítiques, com ara la fi del 155, la recuperació de les institucions i la situació dels presos. Partint de la base que en defensa l'alliberament, l'alcaldessa de Barcelona s'ha posicionat a favor de l'acostament dels dirigents privats de llibertat i ha destacat que l'apropament depèn del govern de l'Estat, tal com va deixar clar el jutge Pablo Llarena la setmana passada. "L'acostament no és l'objectiu final, cal acabar amb el maltractament. Des del punt de vista jurídic és millor si els advocats estan a casa seva", ha recalcat la dirigent barcelonina.Colau ha apuntat, en clau estratègica, que cal tornar als "consensos" al voltant del referèndum, i que cal deixar enrere plantejaments "reduïts" que no són "bons". L'alcaldessa ha demanat tornar "al terreny del diàleg i de la negociació política", i ha considerat que la "judicialització és lamentable" perquè "allunya les solucions".L'alcaldessa ha defensat la recuperació de les lleis socials al Parlament -una dotzena estan aturades al Tribunal Constitucional (TC)-, i Artadi li ha reclamat que vagi més enllà i defensi la "sobirania" de la cambra catalana. El Govern ha reactivat des de fa dues setmanes la maquinària per personar-se al TC contra els recursos presentats per l'executiu estatal, i té previst recuperar lleis suspeses.Aquestes iniciatives es duran a terme en el marc d'un nou context amb l'Estat, ja que l'executiu de Pedro Sánchez -teòricament- serà menys bel·ligerant a l'hora de recórrer normes del Parlament en clau social.

