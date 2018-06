Òmnium porta la Flama del Canigó als exiliats

Avui renovem la Flama gràcies al compromís granític de la societat civil, l’autèntic motor d’un poble sempre en moviment. Un agraïment infinit a totes les entitats que la fan possible.



La Flama del Canigó que agermana els Països Catalans és un símbol d’esperança en el futur. Ens demostra la capacitat del poble català d’unir-se en moments difícils i anar sempre endavant. Com el 1966, quan, malgrat la dictadura franquista, la Flama va arribar per primer cop al Principat de Catalunya.



Enguany, davant el retorn de la injustícia autoritària i la suspensió de l’autogovern de Catalunya, seguim mostrant a Europa i al món l’anhel irrenunciable de viure en pau i llibertat. Empeltats de solidaritat i tendresa, som més conscients que mai que la causa contra Catalunya és una causa contra la democràcia; que el dret a l’autodeterminació és un dret fonamental que ni la repressió ni la por no segrestaran.



Ens tenim els uns als altres amb tanta força, determinació i coratge, que avui ja som un país millor. Com més foscor ens volen imposar, més il·lusió tenim perquè la llum de la Flama arribi a més i més gent, per compartir entre iguals l’emoció del foc, la festa i la màgia de la nit de Sant Joan. La cultura sempre ha estat una eina de transformació social.



La cultura amara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i ens fa més forts, per un país que no demana pels orígens sinó per on volem anar plegats. Convençuts que si els infants creixen junts a l’escola, romandran junts al carrer i units com a societat; convençuts que el camí l’hem de fer junts i tindrà sentit si decidim el destí plegats. La maduresa i la cohesió de la societat catalana en són la millor garantia.



Visca la Flama del Canigó!

Visca la Cultura!

Visca els Països Catalans!