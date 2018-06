Trucada anònima a la policia per denunciar un balcó amb una estelada a Astúries

Un veí del municipi d'Avilés, a Asturies, va realitzar una trucada anònima a la policia per denunciar una bandera catalana. No es tractava pas d'una estelada independentista, sinó d'una senyera. No obstant això, l'home no va dubtar ni un segon en trucar els agents i denunciar que una bandera independentista onejava en un hotel del poble. Segons informa La Voz de Avilés , els fets van ocórrer dissabte al migdia. Una delegació de catalans es va desplaçar a la ciutat asturiana per participar en el Campionat d'Espanya d'Atletisme en categoria cadet. Els joves es van allotjar en un hotel cèntric i van decidir col·locar la senyera al balcó de la seva habitació. Llavors és quan l'home, en veure la bandera (en la versió que va donar a la policia, era "la independentista") va trucar als agents.La delegació catalana no s'ho podia creure. El propietari de l'hotel els hi va comunicar la denúncia, fet que els va deixar "al·lucinats". Rumors esperpèntics es van arribar a estendre pel poble, com que la delegació catalana havia retirat la bandera espanyola de l'hotel. El mateix propietari es va quedar perplex, com va assegurar al diari asturià, "es com si els asturians van a un campionat de mus a Madrid i posen la bandera asturiana. No pot ofendre a ningú".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)