Smatsa denuncia una retallada d'1,2 milions en el contracte amb l'Ajuntament de Sabadell

Jori detallant els canvis al servei. Foto: Juanma Peláez

L’empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de les escombraries a Sabadell, Smatsa, denuncia canvis imprevistos en el contracte que té actualment amb l’Ajuntament. Segons l’empresa, aquesta modificació, amb efectes a partir de l’1 de juny, implicarà l’acomiadament d’entre 17 i 30 treballadors, una reducció de la neteja viària i contenidors més plens de brossa els dilluns. La gerència ja ha avançat que ha inclòs els canvis no previstos a la querella oberta contra el govern municipal Així ho han denunciat en roda de premsa el gerent de Smatsa, Eugenio Díaz, i el director de l’àrea d’Auditoria Interna i Qualitat, Gerard Jori. Concretament, es redueix el contracte en 1,2 milions d’euros el pressupost del servei. Els primers canvis es notaran amb la impossibilitat de contractar un total de 88 treballadors extra per fer front a la campanya d’estiu, i a l’inici dels acomiadaments en tornar de vacances.L’empresa ha sortit en públic aquest dilluns per denunciar el que consideren que és un nou atac directe contra la seva activitat com a empresa concessionària, i que asseguren que pot comportar conseqüències en el deteriorament de l’espai públic de la ciutat. Així, apunten que el 31 de maig l’Ajuntament va comunicar que amb data d’1 de juny s’aplicaria la nova Instrucció Tècnica de Facturació (ITF), que regula l’activitat que duu a terme l’empresa.“Se suprimeixen els serveis dels últims sis anys aplicats per fer front a una evolució de la ciutat, també se suprimeixen els serveis originalment ofertats al catàleg, i significa una reducció d’1,2 milions d’euros respecte la quantitat assignada al servei de la neteja viària i la recollida de residus en un pressupost ja aprovat”, denuncia Díaz. És per això, diu, que els canvis tindran una afectació “importantíssima” a nivell de neteja de la ciutat, però també conseqüències laborals.“Provocarà l’acomiadament de com a mínim 17 treballadors per la reducció d’activitat a què obliga l’Ajuntament, però a la llarga el personal afectat serà superior, perquè la substitució del servei podrà arribar a requerir l’acomiadament d’entre 25 i 30 persones”, adverteix Jori. A part, apunta, també s’hauran de fer canvis en les condicions laborals, amb canvis de torn, i reduir el nombre de contractacions a l’estiu: “Si l’any passat entre juliol i agost se’n van fer 161, aquest any se’n faran 73, 88 menys”.Pel que fa als serveis, els canvis comportaran eliminar el servei específic de neteja de les parades de recollida pneumàtica del centre. Això suposa eliminar el petit camió que resseguia el recorregut dels contenidors per arreplegar el material desat a fora dels aparells, una tasca que ara faran els propis escombriaires, segons l’empresa, fet que els restarà temps de neteja viària.El mateix passarà amb els mobles desats al carrer. Hi haurà menys recursos per a destinar-ne a la seva recollida, de manera que es preveu un increment d’elements d’aquest tipus a la via, si el ciutadà no col·labora avisant prèviament de la seva intenció de deixar-los.En un altre àmbit, també es preveu un increment de la brossa que podrem trobar en els contenidors dilluns al matí. La previsió és que es deixin de prestar els serveis de recollida de contenidors conflictius que es desenvolupen en diumenges i festius, i, per tant, la setmana arrencarà amb més deixalles als contenidors.Per tot plegat, l’empresa ha anunciat que inclou tota aquesta nova situació a la querella presentada contra l’Ajuntament, i que situa a l’ull de l’huracà l’alcalde, diversos regidors i tècnics, a qui acusen d’un presumpte delicte de prevaricació per actuar intencionadament contra l‘empresa.

