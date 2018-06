Demòcrates amenaça d'anar a l'oposició si Torra no concreta un full de ruta sobiranista

El secretari general de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha explicat aquest dilluns que la seva formació va fer una consulta en la qual es va aprovar defensar la investidura del president Quim Torra amb la condició de seguir el mandat de l'1 d'octubre, per la qual cosa ha alertat que, "si el Govern de Torra renuncia a aquest mandat, deixarà de comptar amb el suport de Demòcrates".Segons ha afirmat en roda de premsa, "el paper parlamentari de Demòcrates serà fomentar que el Govern compleixi amb aquest plantejament", ha assegurat que fins que no quedi clara l'estratègia republicana la seva formació no acceptarà compensacions i ha advertit que donaran 100 dies de rigor perquè el Govern plantegi una estratègia sobiranista.Així mateix, ha lamentat que la Taula per la Democràcia no s'hagi reunit amb les entitats després del referèndum de l'1 d'octubre i que "és urgent i necessari quan queden deu mesos per a les eleccions municipals i un Govern que s'acaba de constituir".Pel que fa referència als nomenaments i destitucions del sottogoverno, Castellà ha manifestat "perplexitat" i ha dit que existeix una contradicció entre el discurs de restitució i les destitucions que s'han dut a terme, davant la qual cosa ha assegurat que Demòcrates no canviarà el seu full de ruta. "Demòcrates no sucumbirà al partidisme, malgrat haver-lo patit, perquè no és aquí per tenir cadires sinó per complir un projecte", ha assenyalat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)